«Именинница выполнила свое обещание»: Арзамасова решила обучить танцам сына Авербуха

Сын хореографа Ильи Авербуха Мартин в Instagram разместил забавный ролик, на котором звезда сериала «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова, жена его отца, показала молодому человеку несколько танцевальных движений.

«Вот так не надо. Надо вот так. Понятно?» — говорит в начале записи Лиза Арзамасова и начинает двигаться под музыку.

«Да понял я, понял. Если договорился, то надо делать. Что я делаю, боже», — отметил Мартин Авербух.

Ниже под видео он сделал подпись: «Именинница Лиза Арзамасова выполнила свое обещание, ну и я не буду отступать! Победный танец».

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу в прошлом году. До этого на протяжении нескольких лет они скрывали свой роман от широкой общественности. Добавим, что Илья Авербух почти на 21 год старше своей избранницы. Кстати, у девушки сложились прекрасные отношения с Мартином. Они весело проводят время вместе.

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