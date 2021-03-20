«Всегда помню»: Тарасова поделилась кадром с Проскуриным времен своей спортивной карьеры

На снимке заслуженному тренеру чуть больше двадцати лет.

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram разместила фотографию со своим партнером Георгием Проскуриным, с которым в шестидесятых годах прошлого века она выступала в парном фигурном катании. На кадре можно увидеть совсем еще юную фигуристку. Ей на снимке чуть больше двадцати лет. С партнером они вместе участвовали во Всемирной Универсиаде.

«Когда-то… С моим замечательным партнером Георгием Проскуриным. Всегда помню». Татьяна Тарасова

«Вы самая лучшая, Татьяна Анатольевна», «Татьяна Анатольевна, всегда красавица и звезда! Дай бог вам здоровья! Как можно дольше радуйте нас своими комментариями!» — отметили пользователи.

Напомним, что Татьяна Тарасова была вынуждена завершить свою профессиональную карьеру много лет назад из-за травмы. Она перешла на тренерскую работу и добилась выдающихся результатов. Подготовила огромное количество победителей Олимпиад и чемпионатов мира.

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