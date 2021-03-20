«Я не хотел верить в это»: принц Гарри откровенно рассказал о леди Ди в новой книге

«Больница у холма» — это название новой книги, которая была выпущена в Великобритании в поддержку скорбящих детей. Главный герой – молодой человек, потерявший мать во время пандемии. Предисловие к изданию написал принц Гарри. В эмоциональном обращении он отметил, что до сих пор чувствует ту боль потери.

«Когда я был маленьким мальчиком, я потерял свою маму. В то время я не хотел ни верить в это, ни принимать свершившееся. Это оставило огромную дыру внутри меня. Я знаю, что ты чувствуешь, и хочу тебя уверить, что со временем эта дыра заполнится огромной любовью и поддержкой», — приводит слова Гарри CNN.

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Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Принцу Гарри на тот момент было всего 12 лет. В этом году в Лондоне будет открыт памятник леди Ди. Церемония запланирована на 1 июля. В этот день принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет.

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