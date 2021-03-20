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«Мои любимые дети»: Андрейченко показала сына и дочь от Дунаевского и Шелла

Наследники актрисы выросли настоящими красавчиками.

«Мои любимые дети»: Андрейченко показала сына и дочь от Дунаевского и Шелла
Наталья Андрейченко. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Андрейченко в Instagram разместила редкий кадр, на котором можно увидеть ее сына Дмитрия от композитора Максима Дунаевского и дочь Настасью от австрийского актера и кинорежиссера Максимилиана Шелла. Наследники звезды выросли и стали настоящими красавчиками. Дмитрию сейчас 38 лет, а Настасье 31 год.

«Мои любимые дети», — кратко подписала кадр Наталья Андрейченко.

«Светлой дороги вам и вашим детям», «Это счастье, что дети рядом с вами и не забывают любимую мать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Андрейченко получила огромную известность после выхода на советские экраны картины «Мэри Поппинс, до свидания!» и мелодрамы «Военно-полевой роман», где она сыграла роль Любы Антиповой. В 2012 году Наталья Андрейченко приняла решение уехать жить в Мексику. В последние годы она крайне редко появляется в родной стране. Известно, что знаменитая актриса увлекается йогой. Она является вегетарианкой. Практикует сыроедение.

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