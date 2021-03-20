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Юбилей королевы: как пройдет день рождения Елизаветы II

95-летие она отметит 21 апреля.

Юбилей королевы: как пройдет день рождения Елизаветы II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II отметит свой юбилей 21 апреля. Ей исполнится 95 лет. Публичное его празднование, которое ежегодно проходит в начале лета, не состоится из-за пандемии. Традиционный парад отменили после консультаций с правительством. Букингемский дворец уже сделал заявление по этому поводу.

«Trooping the Colour в честь официального дня рождения королевы не состоится в традиционном виде в центре Лондона», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году церемония также была отменена из-за пандемии. В этом году в Виндзорском замке будут отмечать сразу два юбилея. Мужу Елизаветы II, принцу Филиппу в июне исполнится 100 лет. На днях его выписали из больницы после продолжительного лечения и операции на сердце.

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