«Какая чудесная была роль, история»: Александра Яковлева поделилась архивным фото времен СССР

Звезда в 1985 году с блеском сыграла главную роль в картине «Танцплощадка».

Актриса Александра Яковлева в Instagram поделилась кадром со съемок одной из картин, в которой она снялась еще во времена существования Советского Союза. При этом она не стала упоминать название фильма. Впрочем, это без проблем сделали ее поклонники. На снимке звезда еще совсем молоденька девушка. Во время съемок данного фильма ей было всего 28 лет.

«Во время съемок этого фильма наш директор прервал работу, произнеся: «Все, всем спасибо, кина не будет». Какая чудесная была роль, история. «Госкино» прекратило существование. Началась совсем другая жизнь». Александра Яковлева

«Обворожительная, талантливая и очень женственная! С удовольствием пересматриваю фильмы с вашим участием. Спасибо огромное за ваше творчество!» «Это фильм «Танцплощадка» 1985 года. Режиссер — Самсон Самсонов. Производство киностудии «Мосфильм», — отметили пользователи.

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Напомним, что в картине «Танцплощадка» действия развиваются в небольшом курортном городке. Туда приезжает молодой архитектор, который собирается строить санаторий. Возведение объекта запланировано на месте старой танцевальной площадки, которая очень дорога жителям города.

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