«Решиться гораздо сложнее»: Оксана Самойлова поменяла грудные импланты

В одной из последних публикаций личного блога модели Оксаны Самойловой появился пост о пластических операциях. Жена шоумена Джигана рассказала, что вновь легла под нож хирурга.

Многодетная мамочка во второй раз увеличила грудь, точнее — поменяла импланты. По словам знаменитости, решиться на это было не так просто. Однако Самойлова не пожалела о своем желании иметь пышный бюст.

«Ура! Я сделала это. Почему я так радуюсь, спросите вы. Потому что на повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно, так как и так все нормально. Это ты на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь на своем пути. А это была моя третья попытка, две предыдущие не увенчались успехом, с одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем X», — призналась Оксана.

Самойлова рассказала, что из-за кормления грудью и по происшествии времени ей просто необходимо было сменить импланты:

«Знаете, я ни дня в своей жизни не пожалела о том, что когда-то сделала грудь… Меньше поставить нельзя было, поэтому можете поздравить меня с новыми формами».

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