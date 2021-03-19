«Душа рвется в Италию»: Александр Жулин запечатлелся в объятиях молодой жены-фигуристки

Тренер уже десять лет счастлив в браке с Натальей Михайловой.

Тренер Александр Жулин в Instagram разместил фотографию, на которой он находится рядом со своей женой, фигуристкой Натальей Михайловой. Она, напомним, младше его на 23 года. На снимке на ноге у жены Жулина можно заметить татуировку. Что она обозначает — остается только догадываться.

«Как хочется настоящего яркого солнца, морского воздуха, теплого песка. Душа рвется в Италию. Вам хочется лета и новых ощущений? Куда бы рванули?» Александр Жулин

«Гармонично смотритесь. Красавчики», «Жена у вас Саша очень красивая», «Я бы сейчас поехал в Сибирь или на Байкал. Реально понимаю, что Европа сейчас недоступна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Михайлова — третья жена Александра Жулина. Ранее он был женат на фигуристках Майе Усовой и Татьяне Навке. У Жулина от молодой жены, которой сейчас 34 года, две дочки.

Смотрите также: