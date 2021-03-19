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«В ожидании самого прекрасного»: Алекса поделилась фото на последнем сроке беременности

Совсем скоро исполнительница станет мамой.

«В ожидании самого прекрасного»: Алекса поделилась фото на последнем сроке беременности
Алекса. Фото: Globallookpress.com

Певица Алекса в Instagram поделилась фотографией, на которой она запечатлена в заметно округлившимся животом. Совсем скоро звезда станет мамой.

«В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты. Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша. Среди моих подписчиц есть мамочки? Посоветуйте хорошие странички с красивой одеждой и всем необходимым. Буду вам искренне благодарна».

Алекса

«Какая вы тут красивая. Здоровья и счастья вашему малышу», «Как мило. Легких вам родов. Всего самого светлого и побольше позитивных эмоций», «Скоро у вас буду приятные хлопоты. Их будет много-много», — отметили в комментариях пользователи.

Певица Алекса
Алекса готовится стать мамой. Фото: Instagram.com/aleksa___officia

К слову, ранее поп-исполнительница трогательно обратилась к своему возлюбленному, поздравив его с днем рождения.

«Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло, часть моего сердца и души!» — писала певица.

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