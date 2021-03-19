Что почем: стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения

Прошедший день рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой по праву претендует на звание вечеринки года. Не к каждой звезде на 30-летие заглядывает с подарками сама Алла Пугачева. Это не говорят уже о том, что девушка закатила пати в центре Москвы на две сотни человек за 16 миллионов рублей. Хотя, если оценить стоимость подарков от гостей, то мероприятие, возможно, и окупилось.

Ивлеева, не будь профессиональным блогером, конечно же, похвасталась подарками в Instagram. Коллега по цеху Эльдар Джарахов презентовал звезде домашнюю пивоварню, а Ксения Собчак отметилась банкой сгущенки. Но модницам наверняка интереснее, какие сумочки, одежду и украшения подарили девушке знаменитости.

По отчету Ивлеевой «Комсомольская правда» составила список дорогих подарков с ценами:

сделанное на заказ винтажное колье с жемчугом и бриллиантами от Филиппа Киркорова — от 3 миллионов рублей; кольцо с желтым бриллиантом от Элджея — от 1 миллиона; крестик из белого золота с изумрудами от Примадонны — от 600 тысяч рублей; кроссовки лимитированной серии от Элджея — от 600 тысяч рублей; сумочка от Димы Билана — 90 тысяч; ридикюль от анонимного гостя — 178 тысяч; часы с бриллиантами от Александра Реввы бренда его жены — 71 тысяча; банный халат от Клавы Коки — 34 тысячи.

Также среди подарков Ивлеевой значатся набор для хранения вина, бокалы с позолотой, массажные очки и бронежилет.

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