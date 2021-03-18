«Пусть не позорит свою страну»: Алана Мамаева нашла доказательства, что любовница Павла Мамаева работает эскортницей

В Stories личного блога жены футболиста Павла Мамаева появилось подтверждение незаконной деятельности ее соперницы — модели Ирен Гарсии Морено.

По словам Аланы Мамаевой, любовница ее избранника на самом деле не заканчивала факультет юриспруденции. Жительница Испании, которою Мамаева обвиняет в семейных конфликтах, оказалась эскортницей.

«Можно мне больше не писать про модель-юриста?! Проституция вне закона, поэтому пусть уже замолчит и не позорит свою страну», — резко высказалась мать дочери Павла Мамаева.

Также Алана опубликовала бумаги, которые ей прислала коллегия адвокатов из Испании. Судя по снимкам, юристов по имени Ирен Гарсия Морено там просто нет.

К слову, не только Мамаева активно собирает компромат на соперницу. Но и испанская красавица активно следит за соцсетями Аланы. Девушка с завистью наблюдает, как жена ее возлюбленного разъезжает на автомобиле класса люкс. Мамаева показала скриншоты переписок Ирен и ее друга, в которых говорится о том, что модель желает Алане смерти.

«Долго терплю этот цирк, но уже просто сил нет. Ребят, если меня убьют, вы поняли, кто этот сделал. Я, конечно, уже устала читать статьи, что я кому-то угрожаю, но похоже угрожают мне», — призналась Алана.

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