Шокирована и обижена: что на самом деле Елизавета II думает об интервью Меган и Гарри

Более десяти дней прошло с момента выхода в эфир интервью Меган Маркл и принца Гарри. Некоторые откровения герцогов Сассекских стали по-настоящему скандальными. В их числе обвинения в адрес Букингемского дворца в расизме. Елизавета II пообещала провести расследование на этот счет и заверила, что все равно любит внука, его жену и правнука.

На самом же деле, как пишет Us Weekly, королева шокирована и обижена. Елизавета II считает, что это интервью нанесло ущерб всей королевской семье.

Напомним, что принц Уильям несколько дней хранил молчание, а на днях высказал свою позицию. Будущий король Великобритании отметил, что в их семье нет расизма.

К слову, на днях стало известно, что принцу Гарри удалось все-таки поговорить со старшим братом и отцом. Хотя беседа не стала конструктивной, герцог Сассекский рад, что его родные согласились на диалог.

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