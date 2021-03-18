Спит со всеми подряд или ждет Аршавина: Барановская нашла в слухах о себе позитивную сторону

В новом интервью телеведущая Юлия Барановская рассказала о своих хейтерах и сплетнях о ней, которые гуляют по соцсетям. Далеко ходить не надо — все невероятные теории о личной жизни 35-летней звезды уже описаны в комментариях на ее странице в Instagram. Многие сплетни повторяются по несколько раз. К примеру, ее уже неоднократно «выдавали замуж» за соведущего Александра Гордона. Женщина давно перестала обращать внимания на диванных экспертов и относится к слухам о себе с улыбкой.

«Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется, — цитирует Барановскую издание 7days. — Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что «идут годы», а я сижу и жду его. Наверное, в тот день, когда я опубликую пост, под которым не оставят ни одного комментария про Аршавина, я выпью на радостях бокал шампанского».

Юлия шутит, что по комментариям на ее странице, можно сценарий для фильма написать. Но в этом бесконечном потоке сплетен ведущая даже нашла позитивную сторону — раз людей так активно заботит ее личная жизнь, значит как женщину ее со счетов еще не списали.

Барановская напомнила, что, когда она найдет себе нового мужчину, то сама сообщит об этом публике. Но это произойдет лишь когда она будет абсолютно уверена в своем избраннике. Звезда отметила, что ей не хочется выставлять счастливые фото с кавалером, а потом объяснять, что произошло, если роман закончится. Уж не камень ли это в огород Ольги Бузовой и Давида Манукяна?

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