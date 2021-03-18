«Сексуальная мама»: Анастасия Решетова в крошечном платье с дерзким вырезом подразнила сочными бедрами

Ведущая реалити «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» — Анастасия Решетова — нарядилась в короткое атласное платье и глянцевые ботильоны на тонком каблуке. Фото нового пленительного образа знаменитость опубликовала в своем профиле.

Решетова уже не раз признавалась в любви черному цвету. Жгучая брюнетка обожает стиль total black. Свежий снимок на странице бывшей возлюбленной Тимати подтверждает это. Настя надела платье длины мини из черной атласной ткани. Смелый вырез с серебристым узором и глубокое декольте украсили наряд. В качестве аксессуаров Решетова выбрала длинные перчатки в тон платью и колье в виде змеи. А на ногах молодой мамочки были черные лаковые ботильоны с острым носом на шпильке.

«А я уже и забыла, что такое длина мини», — призналась бизнесвумен.

Поклонники Решетовой с восторгом отреагировали на ультрамодный образ кумира:

«А вот и зря забыла, тебе идет! Я бы с твоими ногами от ушей только бы в таких платьях и ходила», «Богиня», «Шикарная», «Вау, какая элегантная женщина! Просто огонь», «Вызывайте пожарных», «Настя — молодая сексуальная мама».

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