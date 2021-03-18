«Будто из другого времени»: дважды свекровь Валерия похвалила своих невесток

Певица отметила, что не вмешивается в семейные дела своих сыновей.

В новом интервью певица Валерия дала оценку своим невесткам. 52-летняя артистка уже женила своих сыновей и считает, что ее мальчики пристроены довольно удачно.

«Я уже дважды свекровь, и мне кажется, что хорошая. Не лезу ни в чьи дела, никого не учу жить, не занимаюсь нравоучениями и кроме всего прочего искренне люблю моих девочек. Невестки обе классные, считаю, что мальчишкам крупно повезло. Девочки любят своих мужей, моих сыновей, они хозяйственные, будто из другого времени. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки», — рассказала звезда изданию Wday.

Певица считает, что и бабушка из нее тоже получится на зависть. Она пообещала, что не станет вмешиваться в воспитание внуков — решения должны принимать родители, а она может помочь советом, и то, если наследники спросят ее мнения.

Напомним, старший сын Валерии — 26-летний Артемий Шульгин — в 2019 году женился на Наталье Коренной, с которой вместе учился в школе, а затем и в заграничном вузе. Детей у пары еще нет. А младший — 22-летний Арсений Шульгин — летом 2020-го женился на модели Лиане Волковой и уже к Новому году молодые подарили певице внучку Селин.

У Валерии также есть 27-летняя дочь Анна, но о ее планах по замужеству звездная мама пока ничего не слышала.

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