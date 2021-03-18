«Данила Богатырев – звучит красиво»: в Сети появилось первое фото сына Татьяны Арнтгольц

Актер Марк Богатырев в Instagram опубликовал фотографию своего сына Данилы, которого ему подарила актриса Татьяна Арнтгольц. Это первый совместный ребенок звездной пары. На кадре актер держит сына на руках. При этом лица малыша пока разглядеть невозможно.

«В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович! В добрый путь». Марк Богатырев

«Марк и Таня. Очень рады за вас», «Пусть растет здоровым и счастливым», «Поздравляем. Крепкого здоровья маме и малышу. Пусть растет на радость вам», «Данила Богатырев – звучит красиво», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Татьяны Арнтгольц есть дочь Маша от актера Ивана Жидкова. Сейчас ей уже 11 лет. С отцом девочки она рассталась в 2013 году. Отметим, что для Марка Богатырева это первый ребенок. С Татьяной Арнтгольц они сыграли свадьбу в 2020 году. Торжество прошло в скромной обстановке и на нем присутствовали только их самые близкие люди.

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