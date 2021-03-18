«Из мальчиков выросли мужчины»: как выглядят сыновья-музыканты Дробыша от первого брака

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в Instagram поделился фотографией, на которой можно увидеть его сыновей-музыкантов от первого брака. Они, надо признать, как две капли воды похожи на своего звездного родителя.

«Трое из ларца! Так приятно встречаться со старшими сыновьями и наблюдать, как из мальчиков выросли красивые, умные мужчины с правильными ценностями, своими целями и достижениями!» Виктор Дробыш

«Очень трудно поверить, что на фото папа и сыновья. Как будто три брата», «Генетика – великая вещь. Улыбки точно от вас у ваших сыновей», «У такого отца с большим сердцем не может быть других детей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктор Дробыш был в свое время женат на поэтессе Елене Стюф. От нее в 1987 году родился сын Валерий. Он композитор и соавтор отца. В 1999 году жена подарила Дробышу второго сына Ивана. Он – барабанщик. В 2008 году Виктор Дробыш женился во второй раз. От второй супруги у него дочь Лида и сын Даниил.

Смотрите также: