«Рвет шаблоны»: Влад Курасов из NGM порадовался победе Манижи на отборочном туре «Евровидения-2021»

Один из участников музыкального бой-бенда Виктора Дробыша — Влад Курасов — остался доволен решением жюри отправить исполнительницу Манижу на Международный конкурс «Евровидение-2021» от России. Об этом певец заявил корреспонденту Teleprogramma.pro на вечеринке в честь выхода новой песни группы «Не говори маме».

На вечере, посвященном презентации трека «Такси», ребята из NGM рассказали не только о своем творчестве, но и оценили своих коллег по цеху.

«Она очень открытая, креативная. Рвет шаблоны. И о русской женщине впервые поется не как о той, которая должна только выходить замуж и рожать детей», — прокомментировал творчество певицы Манижи Влад Курасов.

Напомним, Влад Курасов, в отличие от блогера Ильи Милохина, в коллективе с самого основания бенда. Композитор Виктор Дробыш стал продюсировать ребят в прошлом году. Сам продюсер на мероприятии подчеркнул, что взял в команду брата Дани Милохина вовсе не из-за хайпа. По словам продюсера, Илья отлично справляется со своими нынешними задачами.

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