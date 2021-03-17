«Не ради хайпа»: Виктор Дробыш прокомментировал приход Ильи Милохина в группу NGM

Композитор Виктор Дробыш положительно отозвался о своем новом подопечном — блогере и исполнителе Илье Милохине. Об этом продюсер рассказал на презентации нового трека «Такси» группы «Не говори маме», где побывала Teleprogramma.pro.

Дробыш отметил, что трио NGM нуждалось в обновлении. Когда в группу пришел младший брат известного в Сети Дани Милохина, коллектив преобразился.

«Илья пришел в группу. После года ее существования. Когда они расслабились. Но теперь их активность многократно возросла. Десятикратно», — подчеркнул продюсер.

Также Дробыш добавил, что Милохин не нужен был ребятам для привлечения большего внимания зрителя. Он стал новым солистом, потому что органично вписался в коллектив.

«Он пришел не ради хайпа. Важно было, чтобы исполнитель соответствовал определенному уровню. И он соответствует. В группе можно быть вдолгую. Вспомните даже Меркури, он вернулся в группу «Queen» после двух лет сольной карьеры», — вспомнил Дробыш историю солиста группы «Queen» Фредди Меркури.

Напомним, Илье Милохину помогает продвигать свой бренд в TikTok модель и продюсер Мария Погребняк. Она тоже отметилась на вечеринке-концерте в честь выхода новой песни бой-бенда. больше по теме «Талантливая»: Мария Погребняк прокомментировала победу Манижи на отборочном туре «Евровидения-2021» 32-летняя модель появилась на презентации новой песни группы NGM.

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