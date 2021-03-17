«Может даже разбить телефон»: коллеги Ильи Милохина рассказали о его характере

Участники музыкального бой-бенда NGM высказались о своем отношении к новому солисту группы — блогеру Илье Милохину.

Напомним, трио «Не говори маме» существует уже год. Продюсером музыкантов стал Виктор Дробыш. Однако три недели назад в команде произошел апгрейд: к ним присоединился еще один участник. Им оказался младший брат ТикТокера Дани Милохина — Илья Милохин.

На презентации нового трека группы коллеги по команде Ильи заявили корреспонденту Teleprogramma.pro, что парень легко смог влиться в коллектив. Однако, как у любого творческого человека, у Милохина есть свои особенности характера.

«Он кажется очень спокойным. Но когда им владеют эмоции, то он может даже разбить телефон. Однажды у него что-то не получалось и он разбил телефон», — отметили ребята.

Напомним, ранее сам Илья упоминал о желании поехать на музыкальный конкурс «Евровидение». Теперь же Милохин немного поменял приоритеты. По словам артиста, вначале он должен сосредоточиться на группе. А на Международный конкурс может отправиться позже, необязательно в следующем году.

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