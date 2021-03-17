«Талантливая»: Мария Погребняк прокомментировала победу Манижи на отборочном туре «Евровидения-2021»

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк — отметилась на вечеринке-концерте в честь выхода нового трека группы NGM «Такси». Мария выбрала для вечера черное платье длины мини. Продюсер сделала акцент на плечах, приоткрыв их. Принт в виде молочных звезд украшал атласный наряд Погребняк. В таком аутфите многодетная мамочка поддержала тренд на рукава-буфы. Ранее такой элемент в одежде продемонстрировали дочь композитора Дмитрия Маликова — Стефания и модель Анна Заворотнюк Отметим, Мария Погребняк пришла на презентацию музыкальной композиции не случайно. Дело в том, что знаменитость продюсирует одного из участников группы «Не говори маме» — блогера Илью Милохина.

К слову, Илья присоединился к группе три недели назад. Сам бойс-бенд существует уже год.

На вечере Погребняк отметила не только трудолюбие своего подопечного, но и вокальные данные певицы Манижи.

«Талантливая, красивая, креативная», — похвалила артистку Погребняк.

Напомним, Манижа стала победительницей отборочного тура музыкального конкурса «Евровидение-2021». Исполнительница представит Россию с песней Russian Woman.

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