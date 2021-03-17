«Благодаришь за то, каким вырос человеком»: Регина Тодоренко запечатлелась с моложавой мамой

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — опубликовала на личной странице совместный с родительницей снимок. Знаменитость со своей мамой сфотографировались на берегу моря.

Тодоренко отметила, что в детстве вовсе не мечтала быть похожей на своих родителей. Однако с возрастом Регина поменяла мнение. Теперь ведущая авторской программы «Регина+1» может только поблагодарить маму за те ценности, которые привила ей Ирина Юрьевна.

«Лишь бы не стать такой как мои предки»… Помните, как в 15 лет вы думали: «Ой, только бы не быть похожей на родителей», «Никогда не буду делать так, как моя мать». И как все поменялось через 15 лет. Теперь ты благодаришь маму за то, каким вырос человеком, профессионалом в своей сфере, каким родителем стал», — призналась Тодоренко.

Регина добавила, что родительница научила ее радоваться каждому моменту в жизни и быть благодарным:

«Меня мама наделила сосредоточением, уверенностью и здоровым пофигизмом».

Кстати, многие поклонники Тодоренко были восхищены красотой матери артистки. Некоторые подписчики знаменитости приняли Ирину Тодоренко за сестру Регины.

«Красивая и молодая мама», «Как здорово, когда мама рядом, и мама такая молодая!», «Красота и милость», «А я думал, это ваша сестра», «Регина, какая молодая у вас мама!».

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