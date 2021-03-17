«Это их дело»: Ксения Бородина оправдала выбор имени для дочери Нюши

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — заступилась за певицу Нюшу и ее дочь Симбу Сивову. В своем микроблоге знаменитость ответила на вопрос поклонников о необычном имени девочки.

Ксения устроила традиционное обсуждение в Stories личного аккаунта. Подписчики Бородиной могли задать любой вопрос телеведущей. Помимо комплиментов и вопросов о закрытии шоу «Дом-2» на ТНТ, фанаты ведущей проекта «Бородина против Бузовой» поинтересовались подробностями жизни исполнительницы Нюши.

«А что Нюша думала, когда называла дочку Симба? Ей еще столько придется услышать», — отметил кто-то из поклонников Бородиной.

Ксения очень остро отреагировала на слова подписчиков. Как отметила знаменитость, им не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь:

«Я вот когда такое читаю, хочется по голове дать. На сколько я знаю, ее дочь зовут Серафима, они дома называют ее Симба. Это их дело. Они ее родители и ничего плохого своему ребенку не хотят. Многим это может нравиться и не нравиться. Но унижать людей за это никто права не давал!».

Напомним, в одном из последних выпусков шоу «Маска» член жюри Филипп Киркоров сделал для себя неожиданное открытие. Оказалось, поп-король не знал о том, что Нюша назвала дочь Симбой. По выражению лица Киркорова стало понятно, что артист был по-настоящему шокирован.

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