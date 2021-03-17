«Больше секса в женщине»: Бородина отчитала саму себя за излишне вульгарные наряды

36-летняя телеведущая раньше старалась подбирать откровенные луки. Сейчас Ксении это кажется чересчур «пошлым».

Ведущая шоу «Бородина против Бузовой» призналась поклонникам, что несколько лет назад любила носить провокационные аутфиты. В Stories личного микроблога Ксения Бородина пообщалась со своими поклонниками.

Знаменитость ответила на интересующие фанатов вопросы. Один из подписчиков Бородиной отметил, что Ксения в последнее время перестала появляться в слишком откровенных нарядах. Это, по мнению поклонника телеведущей, пошло жене бизнесмена Курбана Омарова на пользу.

«Вы очень отличаетесь, никогда полуголая не ходите, имеете вкус в одежде. Хороший пример», — написал в Stories подписчик.

Ксения согласилась с мнением своего поклонника. Мама двоих девочек добавила, что раньше она просто не понимала и не знала, что такое хороший вкус. С возрастом многое в предпочтениях знаменитости поменялось.

«Раньше мне казалось: ой, это так круто! Чем больше сиси наружу, чем больше откровенности, тем больше секса в женщине. Но это так глупо, это совсем не так. Это пошло и вульгарно! Надо знать меру в своей откровенности», — ответила Бородина.

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