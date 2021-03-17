«Взяли девушку без волос!»: Настасья Самбурская назвала имя своей фаворитки в шоу «Ты — топ-модель на ТНТ»

Артистка Настасья Самбурская рассказала, за кого будет болеть в новом проекте об индустрии моды и красоты на ТНТ. Об этом знаменитость написала в своем микроблоге.

Оказалось, Настасье приглянулась девушка по имени Яна Добролюбова. Отметим, что у модели из-за болезни совершенно нет волос на голове.

«На ТНТ в шоу «Ты — топ-модель» взяли девушку без волос! Не глянцевую модель с губами и ресницами, а обычную девчонку, но просто без волос – не в смысле она побрилась налысо ради того, чтобы выделиться на кастинге, а в смысле, что у девушки алопеция. Это когда волосы патологически выпадают, сами и очень рано», — заявила Самбурская.

Исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» порадовалась за участницу и пожелала ей удачи. По словам актрисы, она на себе прочувствовала, каково быть лысой. Напомним, не так давно знаменитость фотошопила свои фото и убирала шевелюру со всех снимков. После этого на Самбурскую обрушился шквал негативных комментариев от поклонников.

« Я буду за тебя болеть! Ты – очень красивая, просто космическая! И что бы кто ни говорил, не слушай » , — призналась Настасья.

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