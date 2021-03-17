«Пашку оторопь взяла?»: Муцениеце в бикини сексапильно вынырнула из купели

Агата Муцениеце в микроблоге то и дело публикует соблазнительные кадры. На одном из таких роликов бывшая жена актера из сериала «Мажор» соблазнительно вильнула «поплавком» в купели с паром. Агата сексапильно вынырнула из воды, блеснув мокрым купальником во всей красе. Поклонникам удалось во всех подробностях рассмотреть звездную фигуру актрисы из фильма «Тобол».

И большая часть подписчиков актрисы, состоящая из мужской половины, не нашла к чему придраться. Так, многие восхитились упругим наливным «персиком» Агаты. Сама Муцениеце признавалась, что она не зря бегала по утрам. Судя по всему, актриса натренировала «орешек», избавившись от целлюлита и лишнего веса.

«Вот это я понимаю — заплыв!!», «Просто секси-пекси!!», «Пашку оторопь взяла?», «Бывшего соблазняешь?!», «Так, говорят же. у нее новый роман?!», «Вау, вау!! Это наша фрау Агата», «Горячая латышка», «Суперская», «Вам надо играть соблазнительницу!!», «Поплавок всплыл», «Сочная! И трусики льнут», «Вах! Все в экстазе», «Суперская», — написали фолловеры.

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