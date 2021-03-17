«Чтобы всегда была в работе»: Андрей Леонов поздравил Лизу Арзамасову с 26-летием

Исполнитель роли Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки» — Андрей Леонов — поздравил актрису Лизу Арзамасову с 26-м днем рождения.

Напомним, знаменитость нарекли телевизионным папой артистки.

«Естественно, я поздравляю ее с днем рождения — Лизочку, дорогую. Хочу пожелать всегда быть востребованной в профессии, чтобы она всегда была в работе и приглашали ее чаще и чаще. У нее и так много работы, и дай Бог, чтобы сохранялся такой режим. Это важно для актрис и для любого актера», — подчеркнул Леонов, передает ФАН.

Помимо Андрея Леонова, жену фигуриста Ильи Авербуха поздравили ее другие коллеги по актерскому цеху. Среди них оказались «сестра» Арзамасовой Дарья Мельникова, Юлия Зимина, а также певица Зара.

«Лизонька, любимая моя, удивительная девочка, с днем рождения! Мечтай, летай, твори! Будь счастлива!» — оставила пожелания на странице Арзамасовой исполнительница.

Отметим, что сама Лиза сейчас отдыхает с возлюбленным в Дубае. Актриса активно делится фотографиями из пустыни. В одной из последних публикаций Арзамасова прокатилась верхом на верблюде.

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