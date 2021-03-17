«Вы дети или ступеньки? Я не могу понять»: Алла Пугачева засняла сына и дочь на лестнице в замке

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилось забавное архивное видео с участием ее детей — Лизы и Гарри Галкиных. На кадрах можно увидеть, что сын и дочь примадонны отечественной эстрады лежат на ступеньках в замке в деревне Грязь.

«Я не расслышала, что ты сказал, если папа не приедет?» — спросила Пугачева сына Гарри.

«Если папа не приедет, то у меня будет нервный срыв», — признался мальчик.

«Вы дети или ступеньки? Я не могу понять», — продолжила расспрос Примадонна.

«Я — ребенок. А ты, Гарри, ребенок?» — задала вопрос брату Лиза.

«Ступенька», — ответил он.

«Я тоже ступенька. Я говорящая ступенька, которая любит папочку моего. И мамочку тоже», — заметила в конце ролика Лиза Галкина.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины появились в звездной семье в 2013 году. В прошлом году ребята пошли уже в первый класс Первой московской гимназии. Они прекрасно учатся в учебном заведении.

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