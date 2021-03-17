«Будь рассветом!»: Илья Авербух прокатил Лизу Арзамасову на воздушном шаре в ее день рождения

Хореограф Илья Авербух в Instagram очень красиво поздравил свою жену, актрису Лизу Арзамасову, с днем рождения. Ей исполнилось 26 лет. Вместе с мужем она проводит мартовские дни на отдыхе в Дубае. На кадрах можно увидеть, как Арзамасова и Авербух совершают полет на воздушном шаре над пустыней.

«Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!» Илья Авербух

На кадрах видео Авербух очень красиво поздравил свою жену с днем рождения. «Пари вот так над землей всегда!» — сказал он. «С тобой?» — спросила его звезда сериала «Папины дочки». «Конечно», — заметил фигурист. «Спасибо, это удивительное утро», — сказала Лиза Арзамасова.

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман от поклонников. Об их близких отношениях стало известно только в прошлом году. Несколько месяцев назад звездная пара расписалась.

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