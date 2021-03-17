«Любовные письма»: Екатерина Климова красиво прижалась на фото носиком к губам Гоши Куценко

На фанатской страничке актрисы Екатерины Климовой в Instagram появилась красивая фотография, на которой она запечатлена во время спектакля «Любовные письма». В постановке она играет со своим другом и партнером актером Гошей Куценко.

На фотографии Климова нежно прижалась носиком к губам коллеги. Со стороны звезды напоминают влюбленных.

«Какая атмосферная получилась фотография», «Блистательный актерский состав», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что спектакль «Любовные письма» впервые был показан в Москве в 2017 году. В сюжете постановки история двух влюбленных, которые всю жизнь пишут друг другу письма о любви. Каждый сюжет в письме — повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ еще немного слов любви.

Екатерина Климова в этом спектакле сыграла роль Александры, а Гоша Куценко предстал перед зрителями в роли Тома. Постановку можно увидеть в Театриуме на Серпуховке.

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