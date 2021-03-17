Непродуктивный разговор: принц Гарри вышел на связь с братом и отцом

Это был первый звонок после откровенного интервью Опре Уинфри.

Отношения принцев Уильяма и Гарри испортились еще тогда, когда герцоги Сассекские решили отказаться от исполнения королевских обязанностей. Не понравилось это и их отцу, принцу Чарльзу. Известно, что на протяжении многих месяцев он не отвечал на звонки сына. Ситуация усугубилась откровенным интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. Напомним, что во время беседы Меган заговорила о личных переживаниях.

Впервые с того дня принцу Гарри удалось поговорить с родственниками. Об этом пишет Us Weekly. И хотя разговор получился непродуктивным, все трое рады, что хотя бы начали беседу.

Также британские СМИ сообщают, что герцог Сассекский приедет в Лондон на открытие памятника принцессе Диане 1 июля. В этот день леди Ди исполнилось бы 60 лет.

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