Будет ли у второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри королевский титул

В феврале стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Во время интервью с Опрой Уинфри герцоги Сассекские рассекретили его пол — они ждут девочку, которая появится на свет в начале лета. Сразу после этого фанаты семьи задались вопросом: будет ли у нее королевский титул? Эксперты считают, что нет.

Согласно королевскому протоколу, титулы получили только дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Елизавета II подписала соответствующий протокол еще до рождения принца Джорджа. На остальных наследников это не распространяется.

Как пишет Town&Country, сын Меган и Гарри — Арчи — получил бы королевский титул после того, как только принц Чарльз станет королем. Но герцоги Сассекские отказались от этого. Соответственно, титул не получит и второй ребенок Меган и Гарри.

Напомним, в мае этого года Арчи Харрисону исполнится два года. В скандальном интервью Опре Уинфри Меган призналась, что во дворце переживали из-за того, что кожа первенца герцогов Сассекских может быть темной.

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