«Многое себе позволяю»: Ханна в роковом красном соблазнила поклонников откровенным декольте

Артистка Ханна запечатлелась в красивом наряде с золотой вышивкой. Примечательно, что знаменитость засветила роскошную грудь в кадре, который разместила в личном аккаунте.

Жена шоумена Пашу не привыкла скрываться от камер и прятать стройное тело под скромной одеждой. Многие поклонники Ханны называют девушку настоящим секс-символом российской эстрады. Но недоброжелатели исполнительницы уверены, что откровенные снимки знаменитости обличают неуверенность и пустоту артистки.

«Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете! Обняла всех, поцеловала», — написала певица своим хейтерам.

Певица сделала фото в красном платье с золотыми узорами в виде цепей. К нему артистка добавила яркие акценты — алую помаду и длинные сребристые серьги. Ханна поставила руки на роскошную грудь и приоткрыла соблазнительную ложбинку назло всем хейтерам.

«Красивая чертовка», «Эх! Красота», «Куколка», «Красоточка», «Яркая, шикарная», «Ты идеал женской красоты», «Бомбезный наряд!» — восхитились Ханной и ее платьем поклонники.

Напомним, недавно певица покаталась на горных лыжах в махровом халате и купальнике.

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