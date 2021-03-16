«Секс»: Сергей Лазарев восхитился Ани Лорак в шелковой рубашке на голое тело

Исполнительница Ани Лорак подразнила фанатов откровенным фото в белье. Снимок женственных форм артистки можно увидеть в одной из последних публикаций знаменитости.

Лорак показала шикарные сочные ножки, прислонившись к белоснежной ванне. Певица накинула на себя кипенно-белую рубашку из шелка и расстегнула на ней несколько верхних пуговиц. Зону декольте украшал бюстгальтер из черного кружева. Он слегка продемонстрировал сексуальную «ложбинку греха».

Исполнительница немного наклонилась вбок, так, что показала обворожительные ключицы.

«Шикарная, такая чувственная», «Вы прекрасны! Какая потрясающая женщина», «Вау! Это бомба!», «Супер секси», «Горячая», «Секси-киска», «Ох, ничего себе», — написали взбудораженные поклонники в комментариях под фото артистки.

Не смог устоять и написал слова восхищения и друг Ани Лорак — певец Сергей Лазарев.

«Секс», — прокомментировал исполнитель пленяющий облик артистки.

Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой тоже устроила дефиле на своей странице в Сети. Для чувственных снимков Анна выбрала купальники в черно-белой гамме. Однако подписчики девушки уличили бизнесвумен в использовании фотошопа.

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