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Неожиданный поворот: Ольга Бузова заинтриговала визитом к гинекологу

35-летняя артистка заставила фанатов думать, что находится в положении.

Неожиданный поворот: Ольга Бузова заинтриговала визитом к гинекологу
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Самая популярная персона российских соцсетей Ольга Бузова разместила в Stories личного профиля подозрительное фото. Телеведущая показала, что пришла на осмотр к гинекологу. Однако знаменитость оставила на снимке смайлы, намекающие на беременность Бузовой.

Напомним, уже который месяц в Сети не утихает обсуждение отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Несмотря на то, что пара заявила о расставании, поклонники звезд все равно продолжают верить, что кто-то из артистов простит свою вторю половинку и вернется к ней.

Еще недавно Бузова оскорбительно отозвалась о напарнице бывшего возлюбленного по проекту  «Танцы со звездами» — Дарье Палей. Ольга призналась, что считает девушку разлучницей.

Теперь Бузова направилась к гинекологу, о чем сообщила своим фантам. Знаменитость прикрепила к фото с табличкой «гинеколог» стикер новорожденного малыша, а также оставила эмодзи в виде умоляющей руки. По совам подписчиков Бузовой, все говорит об интересом положении артистки.

Ольга Бузова
Ольга Бузова в ожидании чуда. Фото: Instagram.com//buzova86

Конечно, пока непонятно, беременна ли Ольга. Неизвестно и о потенциальном отце. Помимо Манукяна, на предполагаемого ребенка Бузовой может претендовать и сам король российской эстрады. Певица признавалась, что она часто гостит в доме Киркорова.

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