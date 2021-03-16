«Просто умело сочетать»: Анна Михайловская призналась, что не тратит огромные суммы на брендовые вещи

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — Анна Михайловская — написала пост о своем гардеробе в личном микроблоге.

Артистка призналась, что многие поклонники часто интересуются, где она покупает одежду. По словам Михайловской, она вовсе не тратится на люксовые платья и аксессуары за миллионы.

«Я абсолютно уверена, что не обязательно покупать дорогие вещи, чтобы хорошо выглядеть. Достаточно просто умело их сочетать», — заявила Анна.

Знаменитость также опубликовала снимок свежего аутфита на весну. Для своего наряда Михайловская взяла темно-синий джемпер из пушистой шерсти, юбку в сине-зеленую клетку, сапоги с высоким голенищем болотного цвета, а также оливковую кепку с небольшим козырьком из драпа.

«Сапоги я купила давно и не помню уже где, просто говорю подружке: «Смотри какие зеленые, мне такие нужны». Колготки я купила в Ижевске, да-да, покупала на спектакль, ну и про себя не забыла, обычные, ларек. Юбку я еще на первом курсе носила. Смотрю и сейчас она актуальна… Ну, вы поняли, да? Надо порыться, может чего школьное подойдет», — посмеялась над собой Анна.

Напомним, ранее подруга и коллега Михайловской — Анна Хилькевич — упоминала, что может позволить себе потратить крупную сумму только на сумки или очки. Остальные вещи артистка приобретает в масс-маркете.

Смотрите также: