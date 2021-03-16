«С любимым велосипедом»: Орбакайте с пучком на голове показала себя без макияжа во время домашней тренировки

«Мы с моим любимым велосипедом передаем вам добрый бодрый привет. Всем хорошего дня!» — пожелала своим поклонникам Орбакайте.

Исполнительница наложила на видео маску Instagram. Однако и она не утаила естественную красоту певицы. Бывшая жена музыканта Владимира Преснякова – младшего в ярко-красной футболке и полотенцем на плече сделала небрежный пучок на голове. По внешнему виду Орбакайте было понятно, что артистка не стесняется показать себя без прикрас.