«Ткань так и льнет к телу»: Дайнеко в бикини с воланами засветила упругую фигуру

Певица Виктория Дайнеко поделилась в Instagram пляжной фотографией с лазурного побережья, продемонстрировав поклонникам стройную фигуру и тонкие ножки. 33-летняя артистка обворожительно выглядит в открытом белом купальнике, хотя главное украшение снимка — это ее улыбка.

Счастливое настроение девушки создает вид на волны. Как она сама призналась, купаться в воде она любит не всегда, а вот созерцать морской пейзаж Вика просто обожает.

«Моя мечта — иметь дом в горах с видом на океан. В воду заходить я люблю, только если она очень теплая. Но на волны можно смотреть бесконечно в любую погоду. А чем выше от них, тем лучше», — написала певица.

«Шикарные виды!!», «Вах! Какой соблазн», «Ткань так и льнет к телу», «Стройная, талия просто умопомрачительная», «Милашка», — написали фолловеры.

Напомним, ранее, выложив фото из бассейна, Дайнеко призналась, что ленится обрабатывать свои снимки. Максимум, девушка ретуширует вены на лбу, а все остальное оставляет как есть.

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