Дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова пообещала няне «хулиганить по чуть-чуть»

Хоккеист Игорь Макаров в Instagram разместил забавное видео, на котором в «главной роли» предстала его двухлетняя дочь Маша от популярной телеведущей Леры Кудрявцевой. На кадрах девочка разговаривает со своей няней. Та спрашивает ребенка, кто изображен на картинке. «Полицейский», — говорит Маша и берет в руки пистолет.

«Ты хулиганишь, Маша?» — спрашивает ее строгим голосом няня.

«Нет, чуть-чуть», — шепотом отвечает девочка. «Больше не хулигань. Только по чуть-чуть можно хулиганить. А то придет полиция…» — заявляет няня.

В подписи под видеозаписью Игорь Макаров написал: «Чуть-чуть. В папу».

«Какая она у вас все-таки красотуля», «Очень смышленая девочка. Маше хочется пожелать счастья и здоровья. Она большая молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Маша Макарова в звездной семье появилась на свет в августе 2018 года. Ее родители сыграли свадьбу в 2013 году.

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