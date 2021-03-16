«Чем-то она все же похожа на Навку»: Жулин показал жену, которая моложе его на 23 года

Неоднократный призер Олимпиад и известный тренер Александр Жулин в Instagram разместил фотографию жены 34-летней фигуристки Натальи Михайловой, своей ученицы. Супруга спортсмена, надо признать, невероятная красавица. На снимке она загадочно улыбается.

«Еще не уехал, но уже скучаю», — подписал кадр Александр Жулин. «Чем-то она все же похожа на Навку», «Какая красивая и милая девушка», «Как можно не скучать по такой красотке», «Наташа, конечно, невероятная красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин и Наталья Михайлова сыграли свадьбу в 2011 году. У них уже две общих дочери. Екатерина появилась на свет в 2013 году, а Елена в апреле 2020 года.

Ранее Александр Жулин был женат на фигуристке Татьяне Навке. У них есть общая дочь Саша, которая родилась в 2000 году. Заметим, что первой женой Жулина была его партнерша по паре и спортивным выступлениям Майя Усова.

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