«И фото получилось, да и фильм»: личный фотограф Пугачевой нашел ее фото шестилетней давности

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил редкий снимок исполнительницы. На фотографии она запечатлена в самой обычной кофточке.

«Давно не публиковал своих архивных фото Аллы Пугачевой. Эту снял на Арбате, когда по заказу ТВЦ готовил фильм о первом сыне Кристины Орбакайте Никите Преснякове. И фото получилось, да и фильм. Сами посмотрите! Он называется «Вычислить путь звезды». Спасибо за него моему соавтору Жене Пахоменкову». Роман Родин

«Алла Борисовна, как всегда красотка. Она просто невероятная женщина», «Этот снимок был сделан шесть лет назад. Очень красивая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Родин регулярно размещает в социальных сетях уникальные фотографии звезд отечественной эстрады. В том числе и Аллы Пугачевой. Поклонники не перестают его благодарить за эти кадры.

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