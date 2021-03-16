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«Шнуровка лопнет на груди»: 39-летняя Брежнева в купальнике сексуально блеснула прелестями тела

Экс-солистка группы «ВИА Гра» ошеломила поклонников неприкрытой красотой фигуры.

«Шнуровка лопнет на груди»: 39-летняя Брежнева в купальнике сексуально блеснула прелестями тела
Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

В свои 39 лет Вера Брежнева по праву считается секс-символом отечественной эстрады. При этом сама певицы, выступая в качестве комика в одном из выпусков шоу Comedy Club, заявила, что как и любая другая женщина, у которой есть муж и дети, ходит в супермаркет и покупает продукты на всю семью. При этом артистка уточнила, что едва ли выглядит в таких случаях сексапильно. Мы, конечно, Веру в магазине не видели. Однако у поклонников есть возможность оценить ее пляжные кадры в микроблоге.

На одном из таких пикантных снимков Брежнева предстала в купальнике на шнуровке, смело оголив гром-бедра. Поклонники поп-дивы заметили, что бикини едва скрывало пышный бюст певицы.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева в купальнике на шнуровке сексуально оголила наливной «персик». Фото: Instagram.com/ververa

«Меладзе одобрил? Все прелести на виду», «Ты ж мать! Оденься», «Опа-опа! Какая спелая у вас… кхм… ягодка», «Вау, ошеломительно прекрасна», «Богиня», «Мужа-то приворожила!!», «Тут любого приворожит», «Эти изгибы нам не забыть», «Орешек зачетный», «Шнуровка лопнет на груди», «Соблазнительница», «Как устоять против таких чар?!» — восхищенно написали фолловеры.

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