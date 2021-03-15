«В этот светлый день»: Инна Маликова устроила посиделки с сыном и невесткой

Руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова поделилась свежим снимком с семейного чаепития. Примечательно, что на стол в семье артистки почти всегда накрывает ее собственный шеф-повар Дмитрий Маликов.

Тезка композитора Дмитрия Маликова и его племянник в этот раз приготовил для любимой мамы и своей возлюбленной Анастасии Толстой блинчики. Маликов подал блюдо, предварительно украсив его свежими ягодами клубники.

«В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья. Пусть все обиды, ссоры, негатив останутся в прошлом», — написала Маликова.

Исполнительница запечатлелась рядом с близкими. Стоит отметить, что все трое отдали предпочтение уютным вязаным свитерам для семейного застолья. Если Инна выбрала серый цвет изделия и воротник стойку. То Дмитрий продемонстрировал синий джемпер с молнией на горловине, а его избранница надела белую кофту с круглым вырезом.

«А у нас сегодня традиционный воскресный завтрак с вкуснейшими блинами по фирменному рецепту Димочки. Рецепт этих блинчиков и много-много других всяких вкусняшеств ищите на страничке Димы. Там есть, чем поживиться», — похвасталась Инна кулинарными навыками сына.

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