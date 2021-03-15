«Богиня спустилась»: Анна Плетнева продемонстрировала точеную фигурку в купальнике небесного цвета

Артистка Анна Плетнева разместила в своем микроблоге новые снимки в купальнике с цветочным принтом.

Певица выбрала сплошной вариант пляжного костюма. К светло-голубому купальнику Анна добавила кожаный черный чокер с серебристым камнем. Примечательно, что в таком виде Плетнева собралась встречать весну. После масленичной недели у исполнительницы в животе запорхали бабочки, а прекрасные цветы «распустились» на ее мокром аутфите для бассейна.

«Если весна не идет к нам, значит мы пойдем к ней…» — подписала Анна кадры в соблазнительных позах.

Артистка сексуально изогнулась и показала женственные формы и спинку секси-кошечки. Особый шарм внешности Анны придал фарфоровый цвет кожи певицы. Плетнева, словно маленькая живая кукла, обворожила своих фанатов.

«Сексапильная киса, прям девочка-мечта», «Бомба», «Богиня спустилась, ты прекрасна, мамочка наша», «Мила, сексуальна и красива!», «Самая лучшая весна — это весна с тобой», «Фигурка просто отпад», «Анна, что вы делаете?!» — восхитились поклонники пленительным образом Плетневой.

Напомним, недавно солистка группы «Винтаж» показала, как выросла и преобразилась ее дочь Варвара. Отметим, девочка, как и мама, стала обладательницей прекрасной фигуры.

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