«О, боги! Это фантастика»: Валерия в мини-бикини восхитила изящной фигурой на шезлонге

Певица Валерия на личной страничке в Instagram поделилась летними кадрами в мини-бикини. Загорающую на шезлонге возлюбленную «случайно» подловил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Перед объективом камеры певица предстала в купальнике оттенка незабудки. Поклонники пришли в восторг, увидев стройную фигурку артистки. Валерия может похвастаться тонкой талией, мерцающей идеальной кожей и упругими ножками без намека на растяжки. Идеальной фигуре поп-дивы позавидовали бы более молодые звезды. А ведь у Валерии есть внучка — Селин.

«Говорят, что жизненные видео более интересны сегодня подписчикам, чем фото. Так ли это? Что думаете? Заодно сейчас и проверим!! Оператор, который всегда со мной, правда снимающий редко Иосиф», — отметила певица.

«О, боги! Это фантастика», «И вы еще говорите внучка есть?!», «Шикарная», «Где моя челюсть — она отпала», «Вот это да! Выглядит как девочка», «Как такое возможно?! Молодая», «Время не властно! Кожа — персик», «Очуметь, просто шикарная», «Вау! Многие могут только мечтать о такой фигуре», «Ни грамма целлюлита!! Как так?!», «Просто волшебство», — пишут фолловеры.