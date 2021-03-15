«Сексуальная дамочка»: Плетнева в платье с ажурными лампасами вскружила голову наливной грудью

Анна Плетнева запечатлелась в черном платье на тонких бретелях. Примечательно, что одна лямка эффектно сползла по плечу знаменитости, оголив соблазнительное декольте артистки.

Несмотря на свой возраст, Анна буквально сводит с ума своих поклонников. Точеная фигурка и пышный бюст волнуют мужчин, которые оставляют в комментариях под фото слова восхищения красотой Плетневой.

«Какая, прям шикарная фигура», «Какая секси!», «Сексуальная дамочка», «Горяча!!», «Огненная», «Великолепная женщина», «Самая красивая на свете» , — написали фанаты Анны.

Отметим, в недавней публикации на странице Плетневой артистка показала, какую обувь предпочитает сочетать с атласным платьем длины мини. Певица отдала предпочтение черным бархатным босоножкам на шпильке. Ремешок туфель с открытым мысом украсили полупрозрачные камни. Само платье на Анне сидело по фигуре. Подол и бока изделия подчеркнул кружевной гипюр.

Знаменитость взяла в руки цветок пиона нежно-розового оттенка и присела в сексапильной позе. Аутфит исполнительницы обнажил стройные ножки Анны и роскошный бюст. Также Плетнева подчеркнула глаза макияжем в стиле smoky eyes.

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