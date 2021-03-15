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«О, счастье!»: Пегова и Лопырева одними из первых поздравили Джанабаеву с третьей беременностью

Жена Валерия Меладзе перестала скрывать свое интересное положение.

«О, счастье!»: Пегова и Лопырева одними из первых поздравили Джанабаеву с третьей беременностью
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: Globallookpress.com

15 марта Альбина Джанабаева порадовала поклонников счастливым известием: экс-солистка группы «ВИА Гра» рассекретила свое интересное положение. Примечательно, что на протяжении внушительного срока — несколько месяцев — артистка скрывала беременность от посторонних. О будущем прибавлении в семействе знали только самые близкие.

К слову, этот малыш станет для супругов третьим общим ребенком. У Валерия Меладзе есть старшие дочери от предыдущих отношений. И двое сыновей — 17-летний Константин и шестилетний Лука — от союза с певицей. Всего у музыканта будет шестеро детей.

Певица Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева перестала скрывать свое интересное положение. Фото: Instagram.com/albinadzhanabaeva

«О, счастье! Рада за вас», — поздравила будущую мамочку Ирина Пегова.

«Поздравляем, дорогие!! Ура!» — вторит актрисе Виктория Лопырева.

«Какое счастье!!» — пишет в восторге Зара.

«Счастье!!» — согласна с певицей Регина Бурд.

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