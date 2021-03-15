«О, счастье!»: Пегова и Лопырева одними из первых поздравили Джанабаеву с третьей беременностью

15 марта Альбина Джанабаева порадовала поклонников счастливым известием: экс-солистка группы «ВИА Гра» рассекретила свое интересное положение. Примечательно, что на протяжении внушительного срока — несколько месяцев — артистка скрывала беременность от посторонних. О будущем прибавлении в семействе знали только самые близкие.

К слову, этот малыш станет для супругов третьим общим ребенком. У Валерия Меладзе есть старшие дочери от предыдущих отношений. И двое сыновей — 17-летний Константин и шестилетний Лука — от союза с певицей. Всего у музыканта будет шестеро детей.

«О, счастье! Рада за вас», — поздравила будущую мамочку Ирина Пегова. «Поздравляем, дорогие!! Ура!» — вторит актрисе Виктория Лопырева. «Какое счастье!!» — пишет в восторге Зара. «Счастье!!» — согласна с певицей Регина Бурд.

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