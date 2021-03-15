Прощай, популярность: принц Гарри и Меган Маркл теряют былые позиции

Интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вышло в эфир на американском канале CBS 7 марта, стало самым обсуждаемым за последние несколько дней. С того момента популярность принца Гарри упала на 15 пунктов, а Меган Маркл – на 13 пунктов. Опрос среди британцев проводила платформа YouGov, результаты которого приводит Daily Mail.

Самой любимой представительницей большой королевской семьи остается Елизавета II. Она нравится четырем из пяти человек, а это 80 процентов всех опрошенных. Согласно исследованию, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон также остаются очень популярными: положительные отзывы о них оставили около трех четвертых британцев.

Напомним, что в скандальном интервью Меган Маркл заговорила о расизме в Букингемском дворце. Королева пообещала провести расследование по этому случаю, а принц Уильям на днях отметил, что в их семье нет расизма.

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