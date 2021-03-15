Нежный поцелуй мужа: Высоцкая на памятном фото предстала в объятиях Кончаловского

83-летний режиссер неимоверно счастлив рядом со своей второй половинкой.

47-летняя Юлия Высоцкая в одном из интервью призналась, что за годы брака с Андреем Сергеевичем она многое переняла у него. Зачастую их взгляды на различные ситуации совпадают. По словам актрисы, она отдает себе отчет в том, что Кончаловский повлиял на становление ее личности, мировоззрение, в частности.

Сам режиссер не скрывает, что очень гордится красавицей-женой. Так, в студии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Андрей Кончаловский объяснил, почему придумал безмолвную роль для Юлии в своем фильме «Грех». Режиссер вспомнил, что тогда жена приехала навестить его во время киноэкспедиции. И они вместе придумали отдельного персонажа. Правда у Высоцкой совсем не было слов, да и сам эпизод бы крохотным. Однако Андрей Сергеевич уточнил, любимая женщина всегда должна быть в кадре.

К слову, на одном из памятных снимков в микроблоге актрисы она предстала в объятиях мужа. При этом Андрей Кончаловский нежно целовал жену, не скрывая своих чувств к возлюбленной.

Смотрите также: