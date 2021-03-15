«Маша стала просить не игрушки, а что-нибудь нарядное»: экс-муж Арнтгольц о красавице-дочери

Судя по микроблогу Ивана Жидкова, он часто видится со своей 11-летней дочкой Машей. Они вместе ходят по магазинам, смотрят мультики, ужинают и гуляют в парках. Чаще всего в этой веселой компании можно увидеть и сына актера от модели Лилии Соловьевой — Степу. В беседе с поклонниками Жидков дал понять, что его дочка повзрослела. Теперь она больше интересуется нарядами и модой нежели игрушками. Как и любой подросток, Маша хочет выглядеть взрослее. Говоря о дочери от Татьяны Арнтгольц, Иван вспоминает и себя в таком же юном возрасте. При этом Жидков все равно любя называет Машу не иначе как малыша.

«Становится немного не по себе… Я помню себя в этом возрасте!! Ааа! Наступило время, когда Маша стала просить не игрушки, а что-нибудь нарядное», — отметил актер.

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